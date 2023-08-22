Омичи могут принять участие в мультимедийном проекте VK в честь Дня флага России

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Каждый житель может поучаствовать в игре, создать арт-контент, а также увидеть 3D-анимации. Доступ к каждой активности открывается с помощью QR-кодов, расположенных на гранях куба.

Проект, инициированный социальной сетью «ВКонтакте», реализуется в 10 городах России. В Омске куб расположен в Омской крепости (ул. Партизанская, дом 5).

Игра «Собери флаг»

Отсканировав QR-код на одной из граней куба, участник игры сможет выбрать слова, которые у него ассоциируются с цветами российского триколора: например, «чистота» для белого, «мудрость» для синего, «смелость» для красного. Слова будут по очереди выводиться на экран куба, а результатом можно поделиться на личной странице «ВКонтакте».

Искусство в режиме реального времени

Участник сканирует расположенный на кубе QR-код при помощи телефона и создает рисунок на своем устройстве. Это изображение генерируется в digital-картину и отображается на кубе.

Праздничная анимация

Две других грани куба станут пространством для динамичных арт-объектов. На экране будут по очереди появляться анимированный объемный флаг России, абстрактные картины и маскот VK — кот Персик.

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