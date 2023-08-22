Прокуратуру возмутило состояние асфальта возле детского дома в Омской области

Фото: прокуратура Омской области
Возле детского дома в Омской области состояние асфальта возмутило прокуратуру. Об этом сообщили в надзорном органе.
Суд обязал устранить нарушения в работе Петропавловского дома детства Муромцевского района.
В рамках проведенной проверки были обнаружены факты несоблюдения требований пожарной безопасности, а также нарушения санпина.
- Проезды, подходы и дорожки на территории учреждения имеют множественные дефекты, которые создают опасность при передвижении по ним воспитанников, могут привести к травмоопасным ситуациям. Надлежащим образом не организован сбор и накопление твердых коммунальных отходов, - уточнили в ведомстве.
Устранение нарушений социальным учреждением контролирует прокуратура.
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