В Омске началось строительство поликлиники в поселке Восточном

Фото:телеграм-канал Александра Рашко

В поселке Восточном в Омске началось строительство поликлиники. Об этом сообщили министр строительства региона Александр Рашко.

– Сейчас на строительной площадке объекта ведут земляные работы под свайное основание и приступили к устройству фундаментов будущего четырехэтажного здания. Общая площадь поликлиники составит более пяти тысяч квадратных метров, – написал в своем телеграм-канале руководитель ведомства.

Медучреждение располагается в границах улиц 4-я Железнодорожная, 3-я Железнодорожная и 19-я Рабочая. Оно станет филиалом «Городской больницы № 2».

К слову, больница будет иметь два отделения: для детей и взрослых. Плановая мощность поликлиники составит 250 посещений в смену для взрослого отделения и 60 – для детского.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru