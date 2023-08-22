В Омске началось строительство поликлиники в поселке Восточном

Фото:телеграм-канал Александра Рашко
В поселке Восточном в Омске началось строительство поликлиники. Об этом сообщили министр строительства региона Александр Рашко.
– Сейчас на строительной площадке объекта ведут земляные работы под свайное основание и приступили к устройству фундаментов будущего четырехэтажного здания. Общая площадь поликлиники составит более пяти тысяч квадратных метров, – написал в своем телеграм-канале руководитель ведомства.
Медучреждение располагается в границах улиц 4-я Железнодорожная, 3-я Железнодорожная и 19-я Рабочая. Оно станет филиалом «Городской больницы № 2».
К слову, больница будет иметь два отделения: для детей и взрослых. Плановая мощность поликлиники составит 250 посещений в смену для взрослого отделения и 60 – для детского.
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