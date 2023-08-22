Виталий Хоценко провел встречу с жителями Центрального округа Омска

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

С жителями Центрального округа Омска провел встречу врио губернатора Виталий Хоценко. Деталями встречи он поделился в своем телеграм-канале.

- На встрече обсуждались вопросы озеленения Омска. Продолжим высаживать новые деревья, разбивать газоны, развивать систему автополива. С мэром Омска Сергеем Николаевичем Шелестом закладываем единый стандарт благоустройства и зелёного строительства, который поможет нашу областную столицу преобразить, - написал глава региона.

Хоценко подчеркнул, что на большинство вопросов сразу нашлось решение, остальные взяли в дальнейшую проработку.

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