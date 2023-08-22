Директор школы в Омской области присваивал премии своих подчиненных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премии своих подчиненных присваивал директор школы в Омской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Экс-руководителя обвинили в мошенничестве. История для работников образовательного учреждения была проста, все стимулирующие выплаты предназначались якобы для ремонта школы.

- Руководитель образовательного учреждения похитил более 216 тысяч рублей в период с 2017 по 2020 годы, предназначенных для осуществления стимулирующих выплат подчиненным работникам, - уточнили в ведомстве.

Подсудимый вину признал, ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

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