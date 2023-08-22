В импортных овощах обнаружили опасный сорняк

14 августа при проведении карантинного фитосанитарного контроля во время досмотра на оптовом рынке партий перцев общим весом 40 тонн, доставленных в наш регион из Казахстана, сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области обнаружили, части очень вредного карантинного сорняка – повилики. Гербологическая экспертиза ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» подтвердила карантинный статус этого растения. Чтобы не допустить распространение этого опасного карантинного сорного растения в Омской области зараженную часть груза сожгли под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Омской области.

Повилика – опасное паразитное растение. Оно засоряет посевы и посадки сельскохозяйственных растений. Повилика, не имея ни корней, ни листьев, живет за счет растения–хозяина – его ветвящиеся стебли обвивают растение, присасываются к нему специальными выростами – гаусториями. Пораженные повиликой растения сначала отстают в росте, затем желтеют и погибают. Животные, поедая сено, пораженное повиликой, могут отравиться.