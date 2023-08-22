Не забудьте передать показания счетчиков: «Росводоканал Омск» рекомендует сделать это до 25 числа

67 % потребителей омского водоканала передают показания приборов учёта онлайн. Показания приборов учёта по 234 тысячам лицевых счетов поступают на предприятие дистанционными способами. Почти 20 тысяч показаний горожане ежемесячно передают с помощью голосового робота Минты.

В отличие от операторов контакт-центра, робот Минта принимает показания круглосуточно. Позвонив по телефону 39-51-00 клиенту необходимо следовать предложенному алгоритму. Для передачи данных голосом, потребителю нужно назвать номер лицевого счёта и текущие показания приборов учёта, а номера счётчиков и место их расположения Минта назовёт сам. Он также попросит клиента подтвердить адрес и расход ресурса. За один звонок можно передать данные сразу двум поставщикам: в омский водоканал и АО «Омск РТС».

Напомним, передавать показания приборов учёта горожане могут в любой день месяца. А чтобы актуальные сведения были отражены в квитанции, «Росводоканал Омск» рекомендует делать это с 18 по 25 число каждого месяца.

Для передачи показаний приборов учёта потребители могут воспользоваться несколькими способами:

- с помощью робота (голосом или через клавиатуру смартфона) по телефону 39-51-00 (круглосуточно);

- через мобильное приложение РВК.Услуги

- через сервис на сайте компании (без регистрации);

- через личный кабинет или с помощью его мобильной версии;

- по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

- на сайте www.vp.ru;

- в терминалах АО «ОмскВодоканал»: ул. Маяковского, 2, ул. Малунцева, 30.

Если потребитель не передает показания каждый месяц по каким-либо причинам в омском водоканале рекомендуют сообщить адрес электронной почты. В этом случае потребителю адресно напомнят о необходимости передать показания приборов учёта или об окончании срока поверки. Частные лица могут направить электронные адреса через форму сайта «Задать вопрос» или личный кабинет, выбрав тему «Актуализация данных…», а организации – по электронной почте office_omsk@rosvodokanal.ru или простым письмом.