Министр спорта РФ провел встречу с омским губернатором Виталием Хоценко

Фото: минспорта Омской области

Встречу с омским губернатором Виталием Хоценко провел министр спорта РФ Олег Матыцин. Об этом сообщает региональное ведомство.

В рамках рабочего визита в Омскую область глава федерального ведомства оценил ход реализации проектов. Глава региона доложил министру о ходе строительства по концессии бассейна в омском микрорайоне «Московка-2». В свою очередь, Олег Матыцин отметил значимость омского СибГУФКа.

- Наши спортсмены, я ещё раз убедился в этом в период санкций, они действительно являются патриотами и всегда находятся авангарде. В этом году отмечается важная для спортивного сообщества России дата - 100-летие образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Спорт на протяжении всех лет - и мирных, и военных - служил хорошей, надёжной основой стабильного развития общества, - сказал Олег Матыцин.

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