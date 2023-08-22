В Омске началась укладка асфальта на Ленинградском мосту

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
На Ленинградском мосту в Омске началась укладка асфальта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.
На Ленинградском мосту началась укладка асфальта. Пока площадь асфальтирования составляет порядка 1000 метров квадратных, однако в ближайшие дни она значительно увеличится,- рассказал градоначальник.
По словам Шелеста, работа на объекте ведётся в три смены.
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