Архитектурно-экспертный совет создадут при мэре Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При мэре Омска создадут архитектурно-экспертный совет. Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации.

Заседательный орган появится для проведения единой градостроительной политики и повышения качества архитектурных решений. Его председателем станет мэр Сергей Шелест.

Среди других участников - замдиректора омского департамента архитектуры, главный архитектор города Роман Воробьев, начальник отдела архитектуры и городской среды депархитектуры Виктория Смык, также планируется привлекать представителей Союза архитекторов России, главного архитектора Омской области Наталью Старченкову и председателя омского отделения ВООПИиК Никиту Шалмина.

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