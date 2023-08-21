12-летняя омичка попала в больницу после аварии с мотоциклом

Фото: Госавтоинспекция
После аварии с мотоциклом попала в больницу 12-летняя омичка. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
ДТП произошло утром 21 августа в селе Знаменское на улице 40 лет Победы. После столкновения пассажирка двухколесного транспорта обратилась за помощью к медикам.
- Водитель мотоцикла, мужчина 1982 г.р., при движении в с. Знаменское на ул. 40 лет Победы, при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем «Форд» под управлением мужчины 1969 г.р., - пояснили в ведомстве.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
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