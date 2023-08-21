12-летняя омичка попала в больницу после аварии с мотоциклом

Фото: Госавтоинспекция

После аварии с мотоциклом попала в больницу 12-летняя омичка. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

ДТП произошло утром 21 августа в селе Знаменское на улице 40 лет Победы. После столкновения пассажирка двухколесного транспорта обратилась за помощью к медикам.

- Водитель мотоцикла, мужчина 1982 г.р., при движении в с. Знаменское на ул. 40 лет Победы, при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем «Форд» под управлением мужчины 1969 г.р., - пояснили в ведомстве.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru