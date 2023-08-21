Участники БРИКС прибыли в Омск на акселерационную программу

Фото: минспорта Омской области

На международную акселерационную программу в Омск прибыли участники «Бизнес-инкубатор БРИКС». Об этом сообщает региональный минсторта.

Бизнесмены из Бразилии, Китая, ЮАР, Индии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и регионов страны должны обсудить сотрудничество и презентовать инвесторам и другим участникам свои проекты.

- В Омской области много усилий прикладывается для улучшения предпринимательского климата и создания условий для ведения бизнеса. Власти региона прилагают большие усилия для того, чтобы у нас было комфортно жить, а область могла успешно развиваться, - рассказала первый заместитель гендиректора АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» Наталья Гончарова.

К слову, проекты участников программы охватывают сферы инновации и высоких технологий, ИТ-инфраструктуры и веб-разработки, транспорт и логистику, консалтинг, электронную коммерцию, образование, здравоохранение и другое.

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