Мошенники украли 35 млн рублей у омских владельцев «Пушкинских карт»

Фото: Алексей БУЛАТОВ
У омских владельцев «Пушкинских карт» украли 35 млн рублей. Об очередном деле мошенников рассказали в региональном управление ФСБ.
Схема аферистов была проста: они скупали у омичей в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинские карты», а потом проводили псевдомероприяти. Отметим, что карты выдавались молодым людям на посещения культурных учреждений. Там лежало 5 тысяч рублей, которые выделяло государство.
– Для обналичивания указанных денежных средств преступниками на территории региона были организованы фиктивные культурные мероприятия, билеты на которые распродавались исключительно по «Пушкинским картам», – уточнили в ведомстве.
Заведено уголовное дело, следователи проводят проверку.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru