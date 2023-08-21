Мошенники украли 35 млн рублей у омских владельцев «Пушкинских карт»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У омских владельцев «Пушкинских карт» украли 35 млн рублей. Об очередном деле мошенников рассказали в региональном управление ФСБ.

Схема аферистов была проста: они скупали у омичей в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинские карты», а потом проводили псевдомероприяти. Отметим, что карты выдавались молодым людям на посещения культурных учреждений. Там лежало 5 тысяч рублей, которые выделяло государство.

– Для обналичивания указанных денежных средств преступниками на территории региона были организованы фиктивные культурные мероприятия, билеты на которые распродавались исключительно по «Пушкинским картам», – уточнили в ведомстве.

Заведено уголовное дело, следователи проводят проверку.

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