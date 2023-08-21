В Омске производили колбасу из неизвестного сырья

Фото: Евгений САЗОНОВ

Колбасу из неизвестного сырья производили в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Вычислить обман удалось в ходе мониторинга данных в системе ветеринарной сертификации «Меркурий».

ИП Роза Омарбекова внесла информацию в систему 23,1 кг варёно-копчёных тушек бройлера, 13,5 кг свиных рёбрышек и 15,5 кг свиной рульки. Для их производства она использовала плечелопаточный бескостный свиной отруб и свиной хребтовый шпик.

А ИП Леонид Чертищев произвел из свинины куриные грудки, а также несколько разновидностей колбасы, в том числе «Конскую» и «Куриную с сыром».

Оба бизнесмена получили предостережения.

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