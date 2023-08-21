Виталий Хоценко посетил омское производство НПО «МИР»

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Омское производство НПО «МИР» посетил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Работу в Центральном округе Омска начал с посещения главной производственной площадки НПО «Мир». Предприятие является одним из лидирующих поставщиков технологий автоматизации энергосбережения в стране, - написал руководитель.

По словам Хоценко, правительство региона заинтересовано в наращивании мощности, а также участии в программе импортозамещения.

- Будем создавать условия для стабильности в работе наших производств, - уточнил врио губерантора.

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