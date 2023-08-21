Шесть детей в Омске родились с половыми признаками и мальчика, и девочки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С половыми признаками и мальчика, и девочки в Омске родились шесть детей в 2022-м и первой половине 2023 года. Об этом сообщает НГС55 со ссылкой на региональный минздрав.

Такая мутация органов репродуктивной системы связана с генетикой, эндокринными заболеваниями и даже приемом медикаментов.

— Причинами нарушения формирования пола могут быть: хромосомные болезни, мутации генов — моногенные заболевания, эндокринные заболевания матери ребенка или прием ею андрогенов и/или прогестеронов в первом триместре беременности, а также различные факторы окружающей среды, влияющие на закладку гонад у плода, — отметили в минздраве.

Кстати, в таких случаях пол ребенка приходится определять родителям. Они выбирают, чьи половые признаки ему оставить. Далее за дело берутся врачи. В основе лежит заместительная гормональная терапия, цель которой — нормализовать уровень половых гормонов.

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