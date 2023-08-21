Фотозона из олимпийских колец рухнула в Омске на минувших выходных

Фото: Елена УРМАНОВА

На минувших выходных в Омске рухнула фотозона из олимпийских колец. О положении дел рассказал мэр Сергей Шелест.

Инцидент произошел на Аллее олимпийских чемпионов, которую недавно открыли в областном центре. Скоро все недочеты будут восстановлены.

- Хочу всех успокоить: она вернётся на прежнее место. Ремонтом занимается подрядчик — ООО «Братья Грин». Эта же организация на протяжении двух лет будет ухаживать за зелёными насаждениями на этой территории, - сообщил градоначальник.

Напомним, ранее с аллеи забрали часть табличек, на них омичи обнаружили орфографические ошибки.

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