«Наловили на миллион»: суд приговорил к 2 годам условно двух браконьеров из Омской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Суд огласил приговор двум жителя Омской области, обвиняемым в незаконном вылове рыба на сумму свыше 1 миллиона рублей.

— 20 августа 2022 года в ночное время фигуранты дела, находясь на озере Камышлово, с использованием ставных сетей из лески (мононитей) осуществили вылов 1 113 экземпляров рыбы пелядь. Незаконная деятельность была пресечена инспектором Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания при осуществлении патрулирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Ущерб, причиненный Верхнеобскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству от действий мужчин, составил более 1 миллиона рублей.

Исилькульский городской суд признал браконьеров виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ и приговорил каждого из них к 2 годам условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд обязал их возместить в полном объеме причиненный ущерб, а лодку – конфисковать в доход государства.

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