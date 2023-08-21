Под Омском завершили ремонт участка трассы Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области раньше срока завершили ремонт 8-километрового участка дороги Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка. Всего с 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги были отремонтированы свыше 83 километров этой трассы.

— На участке 77-85 км выполнены работы по фрезерованию, устранению пучин, укреплению основания методом холодного ресайклинга, укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, укреплению обочин. Также на обновленной дороге нанесли разметку, установили дорожные знаки и сигнальные столбики, — сообщили в пресс-службе минстроя Омской области.

Отметим, всего в 2023 году в Омской области будут отремонтированы более 193 километров автодорог. Ход работ на личном контроле держит врио губернатора Виталий Хоценко.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru