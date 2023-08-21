В Омской области проверят все АЗС и СТО по поручению Виталия Хоценко

Фото: «Архив КП».

Сегодня, 21 августа, врио губернатора Виталий Хоценко поручил проверить все АЗС и СТО в Омской области. Глава региона распорядился создать создать межведомственную комиссию и определить порядок её работы. Поводом для такого распоряжения стал взрыв на АЗС в Дагестане.

— Все мы знаем, к каким трагическим последствиям привело недавнее ЧП в Дагестане на АЗС в Махачкале. Чтобы не допустить подобных происшествий у нас в регионе, необходимо организовать проверку всех автозаправочных комплексов и станций технического обслуживания, — отметил Хоценко.

Виталий Хоценко поручил вице-губернатору Алексею Ромахину совместно с правоохранителями, ГУ МЧС России по Омской области, региональными минэнерго и минтрансом, а также Ростехнадзором создать межведомственную комиссию, которая займется проверками АЗС и СТО. Доклад с результами проверки комиссия должна подготовить в течение двух месяцев.

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