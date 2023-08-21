Экс-директор омского депарха Рогова стала главным архитектором города на Урале

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-директор департамента архитектуры и градостроительства омской мэрии Светлана Рогова возглавила отдел архитектуры и градостроительства Среднеуральска. Кроме того, чиновница также стала главным архитектором города. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Ставленница экс-губернатора Буркова работала в омской мэрии с марта 2019 года. В июне того же года она заняла пост первого замдиректора департамента архитектуры и градостроительства. В мае 2020 она стала и.о. директора, а в октябре 2020 года — директором департамента. Покинула руководящий пост Рогова в начале мая 2023 года.

Издание отмечает, что у Роговой, несмотря на занимаемые должности, нет архитектурного образования. Она по образованию юрист.

Добавим, проблемы у уральской команды в Омске началась после отставки Буркова. Так, замдиректора департамента имущественных отношений Евгения Кондратьева поместили под стражу. Он попался на взятке. Денежные средства чиновник мэрии получил от экс-руководителя свердловского отделения партии «Справедливая Россия» Геннадия Ушакова.

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