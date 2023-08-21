Канадский форвард Райан Спунер прилетит в Омск 21 августа

Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Минск).

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, когда к команде присоединится форвард Райан Спунер. Напомним, в начале августа клуб заключил с канадцем контракт на один сезон.

- Райан, скорее всего, прилетает 21-го числа, посмотрим на его состояние. 22-го у нас есть тренировка, думаю, 23-го должен выйти и две игры сыграть на турнире, — сообщил Кравец.

Напомним, в минувшее воскресенье, 20 августа, в Омске на «G-Drive Арене» прошел первый матч Кубка Блинова. Он завершился сокрушительным поражением для «Авангард» — счет 5:1 в пользу ярославского «Локомотива»

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