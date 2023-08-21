«А в машине никого не было»: на железнодорожном переезде под Омском грузовой поезд влетел в легковушку, пострадавших нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшее воскресенье, 20 августа, в Омской области легковушка столкнулась с грузовым поездом на железнодорожном переезде.

По предварительной версии, около полуночи 20 августа на регулируемом ж/д переезде, расположенном между станциями Драгунская и Любинская в Любинском районе, грузовой поезд столкнулся с автомобилем ВАЗ 2111.

В момент ДТП водителя в машине не было. Авария не сказалась на движении поездов на данном участке: они следуют без задержек.

По факту произошедшего омская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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