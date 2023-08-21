Омский «Авангард» потерпел сокрушительное поражение в первом матче Кубка Блинова

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».
«Авангард» потерпел сокрушительное поражение в первом матче турнира Кубка Блинова. Матч на «G-Drive Арене» в Омске завершился победой ярославского «Локомотива» со счетом 5:1.
Счет в игре на 4-й минуте первого периода открыл защитник «Локомотива» Александр Елесин. Следующие четыре шайбы в ворота омичей забросили Мартин Гернат, Даниил Тесанов, Сергей Андронов и Максим Березкин. Последний принес победу гостям.
Иван Игумнов во втором периоде забил единственный «гол» «Авангарда» за весь матч.
Напомним, следующий матч Кубка Блинова пройдет на омской «G-Drive Арене» в среду, 23 августа. Омская команда встретится с астанинским ХК «Барыс».
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