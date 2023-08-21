В Ночном велопробеге в Омске приняли участие свыше 1 тысячи человек

Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

В Омске в воскресенье, 20 августа, прошел Ночной велопробег. Участниками спортивно-патриотического праздника, приуроченного ко Дню российского флага, стали более 1000 омичей. Стартовал велопробег в Омской крепости. Велосипедистом предстояло преодолеть 7-километровую дистанцию.

Перед стартом зрителей ожидал патриотический концерт от хореографического ансамбля «Русь» и народного вокального ансамбля «Романтика», а также показательные выступления от ВСПЦ «Характер», молодежного движения «WORKOUT OMSK», общественного объединения «Сила Сибири» и других клубов и объединений.

Ночной велопробег традиционно ознаменовался выносом огромного российского флага, после чего был дан старт движению.

По окончании велопробега прошел розыгрыш 35-ти призов от спонсоров и организаторов велопробега. Главный приз — скоростной велосипед — достался омичке Наталье Рудовол.

— Я даже не поверила, что выигрыш достался именно мне. Хотя ранее мы с друзьями в шутку обсуждали, как повезем его домой. Вот такое совпадение, чему я очень рада. Обязательно отметим этот приз в понедельник. У меня в этот день будет день рождения, поэтому этот велосипед я считаю волшебным подарком, — поделилась Наталья Рудовол.

Завершился спортивно-патриотический праздник шоу от театра огня «ГАЛО». Омичи увидели трюки с огнем под известные музыкальные композиции.

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