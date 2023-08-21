В Омской области до 22 августа прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации синоптиков, местами по Омской области с 20 по 22 августа будет наблюдаться опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

В ГУ МЧС России по Омской области отмечают, что в это период возможен рост числа очагов и площадей природных пожаров, а также переход огня на населенные пункты, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и степными пожарами.

Омичам рекомендуют неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности, в частности, при посещении лесов.

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