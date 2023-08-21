В Омске до 11 утра сегодня будут действовать «режим черного неба»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске в воскресенье вечером, 20 августа, объявили «режим черного неба». Он будет действовать до утра сегодня.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска с 22:00 20 августа до 11:00 21 августа будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.

Напомним, последний раз режим НМУ первой степени опасности в Омске объявляли в пятницу, 18 августа. Он действовал до утра субботу, 19 августа. Омичи в социальных сетях жаловались на неприятные запахи в воздухе.

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