В Омске мужчина разбил окно и вынес из квартиры приятеля старый телевизор

Фото: пресс-служба полиции Омской области.

В пресс-службе омской полиции рассказали о мелкой краже, за которую подозреваемый теперь может сесть в тюрьму на 6 лет. Накануне с заявлением о краже телевизора из собственной квартиры обратился 42-летний житель Октябрьского округа.

- Он рассказал, что в его квартиру на ул. 3-я Железнодорожная кто-то проник и похитил телевизор стоимостью 2 500 рублей. В ходе опроса выяснилось, что инцидент произошел днем, когда дома никого не было. Неизвестный разбил оконное стекло, отогнул решетку и залез в квартиру. Полицейским удалось выяснить, что накануне в гости к потерпевшему в гости приходил 38-летний житель Омской области. Вместе они распивали спиртные напитки, - сообщили в источнике.

После правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства уже в Исилькульском районе. Мужчина пояснил, что действительно вынес телевизор из квартиры приятеля. Он сумел продать его всего за 1000 рублей, и небольшая сумма уже потрачена.

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