Из Омска в Москву было задержано сразу три авиарейса

Фото: сайт омского аэропорта.

В восвресенье 20 августа из омского аэропорта имени Карбышева были задержаны сразу три вылета в Москву. Возможно, перенос времени рейсов связан с тем, что в столице аэропорты Внуково и Домодедово временно закрыли прием воздушных судов, а самолеты перенаправляли в Шереметьево.

По факту сразу три рейса из Омска смогли вылететть с ощутимой задержкой по времени. Так авиарейсы «Победы» и «Аэрофлота» в Шереметьево задержались на 28 и 9 минут соответственно.

Третий вылет по маршруту борт Омск - Москва авиакомпании «Уральские авиалинии» отправился уже в аэропорт Домодедово на 50 минут позже расписания.

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