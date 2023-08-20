МЧС: До утра 21 августа в Омской области возможны опасные погодные явления

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омские спасатели предупредили жителей региона о возможных опасных погодных явлениях - штормовом ветре, граде и ливнях, вероятность возникновения которых сохраняется до утра 21 августа. Из-за сильного ветра - до 25 метров в секунду - в ГУ МЧС по Омской области жителям региона рекомендовали оставаться дома.

- Держитесь подальше от легких построек, рекламных щитов, деревьев, шатких конструкций, линий электропередачи и оборванных проводов, - посоветовали в пресс-службе ведомства.

Парковать автомобили также стоит в безопасных местах – вдалеке от незакрепленных конструкций и деревьев.

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