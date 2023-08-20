Самая высокая стипендия отличника в вузе Омска составляет 4249 рублей

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Омские вузы опубликовали данные о размерах стипендий, которые они платят традиционно отличникам, хорошистам и тем стедентам, которые учатся на четверки и пятерки. В зависимости от института, цифры довольно сильно разнятся, иногда вдвое.

Самую высокую стипендию получают учащиеся Омского государственного аграрного университета. Для отличников она составляет 4249 рублей, Для тех, у кого небольшое количество четверок - 3540 рублей и 2833 рубля для хорошистов.

Медики с пятерками в зачетной книжке получают по 3520 рублей в месяц, хорошисты - 2930 рублей.

Классический университет перечисляет отличникам по 3500 рублей, хорошистам - 2800 рублей.

В ьтехническом университете стипендия единая и составляет 2578 рублей в месяц.

Педагогический университет придерживается такой же схемы и выплачивает своим студентам, вне зависимости от количества четверок и пятерок, 2550 рублей.

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