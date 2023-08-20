В Омске рецидивист стащил мобильный у медсестры в больнице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе омской полиции сообщили о задержании ранее судимого жителя Омска за новое преступление. Как выяснили правоохранители, некогда судимый за причинение тяжкого вреда здоровью мужчина снова совершил преступление - украл мобильный телефон из кабинета больницы по улице Энергетиков.

- Медсестра вышла из кабинета на полчаса, и не закрыла дверь. Вернувшись, она поняла, что пропал ее сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска заподозрили мужчину, который трижды заходил в кабинет потерпевшей, - рассказали в источнике. - Оперативники узнали 53-летнего местного жителя, ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью. Сотрудники ППС задержали его возле дома на проспекте Культуры, когда он нёс сдавать в ломбард похищенный телефон.

Мужчину задержали. Завели уголовное дело. Телефон изъяли и вернули владелице.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru