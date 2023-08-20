20 августа в Омске отменили матч предсезонного турнира Fonbet Кубка Блинова

Фото: телеграм-канал ХК Авангард.

Пресс-служба омской ХК «Авангард» сообщила, что отменила предсезонный турнир Fonbet Кубка Блинова между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым», который должен был пройти сегодня. Деньги за билеты зрителям вернут. Если билеты куплены на сайте - то возврат автоматический. При покупке в точках продаж - необходимо обратиться туда.

Такое решение связано с тем, что 21 августа в Уфе пройдет прощание с хоккеистом Родионом Амировым. Команда вернется в Омск только вечером 21 августа.

Напомним, что 14 августа в возрасте 21 года от опухоли головного мозга ушел из жизни нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров.

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