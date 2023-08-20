У северных районов Омской области может появиться куратор

Фото: Омскпортал.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале о том, что собирается назначить северным районам региона собственного куратора. Такое решение было принято после поездки Хоценко на этих выходных.

- Уверен, что это станет хорошим механизмом. Север у нас красивый. Люди очень хорошие и вовлечены в процесс решения проблем своей малой Родины, - аргументировал свое решение врио.

Отметим, что северные районы Омской области действительно нуждаются в пристальном внимании к работе над проблемами - от состояния дорог до бесперебойной подачи коммунальных услуг, особенно в период суровой сибирской зимы.

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