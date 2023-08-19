Омичи узнали, когда будут отдыхать в 2024 году

Фото: Андрей АБРАМОВ

Календарь выходных и праздничных дней утвержден на 2024 год. Его опубликовало федеральное правительство.

Сообщается, что новогодние каникулы продлятся десять дней. Россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января 2024 года.

Утверждены следующие нерабочие дни: — с 23 по 25 февраля; — с 8 по 10 марта; — с 28 апреля по 1 мая; — с 9 по 12 мая; — 12 июня; — с 3 и 4 ноября; — с 29 по 31 декабря 2024 года.

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