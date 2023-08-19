Виталий Хоценко навестил семью омского бойца из Знаменки

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко
Семью бойца из Знаменки навестил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Фотографиями он поделился в своем телеграм-канале.
- В селе Знаменское познакомился с семьей участника СВО Василия Валерьевича Косолапова, который сейчас проходит службу в мотострелковом взводе в зоне СВО, - написал руководитель.
Сейчас на хозяйстве осталась супруга Ирина, которая также воспитывает двоих детей. Она же работает координатором госфонда «Защитники Отечества», где помогает семьям других мобилизованных.
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