Ленинградский мост в Омске могут отремонтировать раньше конца мая 2024 года

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске отремонтировать раньше конца мая 2024 года могут Ленинградский мост. Об этом 19 августа заявил мэр Сергей Шелест.

Градоначальник в субботу находится в традиционном объезде строительных площадок города. Одна из них - Ленинградский мост, где он сегодня встретился с директором подрядной организации ООО «СтройТраст» Арманом Альбертовичем Акопяном.

- Есть надежда, что получится открыть движение по мосту ранее 31 мая 2024 года. Полное перекрытие моста позволило бы строителям еще ускориться, но мы не можем усугубить и без того напряженный трафик между Кировским и Центральным округами, - сообщил градоначальник.

Строители пояснили, что большое количество времени занимает устройство деформационных швов, но в этом вопросе спешки быть не может. Сейчас на объекте работают 166 человек. Одновременно ведется работа и на теле моста, и на опорах.

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