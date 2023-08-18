В Омске прошли мини-форумы с участием глав сельских поселений

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В омском штабе общественной поддержки одной из политических партий прошли мини-форумы с руководителями сельских поселений. Мероприятия были посвящены вопросам благоустройства общественных территорий.

Главы муниципалитетов ознакомились с проектами, разработанными участниками мини-форумов. В центре особого внимания – внешний вид и стоимость проектов по благоустройству общественной среды. В каталогах, посвященных проектам, можно было ознакомиться с деталями: виды тренажеров, качелей, лавочек, деревьев и МАФов.

Так как глава Омской области Виталий Хоценко поручил в 2023 году обустроить прибрежные зоны отдыха, тема благоустройства пляжей также активно обсуждалась на встречах.

Кроме того, участники мини-форума поделились опытом уже реализованных проектов. Так, в селе Алексеевка Кормиловского района по инициативной программе привели в порядок «Сквер поколений». В следующем году там проведут реконструкцию мемориала «Памяти и чести».

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