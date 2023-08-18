Подсветка появилась на омской телебашни возле Телецентра

Фото: «Омск Live» во «Вконтакте»

На омской телебашни возле Телецентра появилась подсветка. Об этом сообщают «Вести.Омск».

На четыре специальных троса укрепили светодиодные лампы. На уровне 80 метров появилось панно, на котором теперь можно будет транслировать изображение.

Отметим, что иллюминация на объекте видна в разных округах города. Сейчас ее только тестируют, а после окончательной настройки подсветка будет работать не каждый день, а только по особым случаям и по согласованию с руководством региона.

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