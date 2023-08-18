Виталий Хоценко побывал в семье омского участника СВО из Усть-Ишима

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Семью омского участника СВО из Усть-Ишима посетили врио губернатора Виталий Хоценко и председатель Заксобрания Александр Артёмов.

Сейчас командир взвода Артем Артемьев находится на службе. Дома его ждет супруга и двое детей.

- Земляком гордимся: парень за выполнение задач на спецоперации награжден медалью «За боевые отличия». Пообщался с семьей. Убедился, что меры поддержки получают и ни в чем не нуждаются», - отметил в своём телеграм-канале Виталий Хоценко.

Известно, что Артемьев уроженец села Паново Усть-Ишимского района, где окончил школу и отправился служить в десантно-штурмовые войска, затем вернулся работать в родное село.

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