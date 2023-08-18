Омск РТС сообщает о гидравлических испытаниях

С 10:00 21.08.2023 до 20:00 23.08.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания «Подающего» Восточного луча ТЭЦ-2 оборудованием ПОУ, без сетей МП г.Омска «Тепловая компания и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Горького, Добролюбова, Дзержинского, Блусевич, Карлова.

С 09:00 до 20:00 18.08.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3, без сетей сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Химиков, проспект Королёва.

С 09:00 до 20:00 21.08.2023 будут

проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратных» трубопроводов Восточного и Южного лучей ТЭЦ-3, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданным заявкам.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, Энтузиастов, 22 Апреля, 50 лет Профсоюзов, 19 Партсъезда, Энергетиков.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.