В Омске 127 домов Кировского округа переведут на газ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске продолжается бесплатная догазификация частных домов в рамках федеральной программы. Участники федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» могут получить до 212 тыс. рублей двумя путями: в форме субсидии или компенсации затрат по переводу жилых домов с печного отопления на газовое.

Какой вариант выбрать, жители поселка Мелиораторов обсуждали накануне на собрании у дома №6 по улице Сметнева. К слову, в микрорайоне подрядная организация уже начала прокладывать трубопровод по улице Прииртышская. В домах тем временем начинается установка газового оборудования, а где-то работы уже завершены.

Всего в программе догазификации в посёлке принимают участие 127 домовладений. Это значит, что почти для всех собственников перевод дома на газ станет бесплатным.

– У нас в доме уже выполнена установка газоиспользующего оборудования, — рассказала хозяйка дома № 7 по ул. Сметнева Надежда Воронина. — Ждём пуска газа, а потом сразу подадим документы на получение компенсации. Конечно, очень рады, что есть такая программа и провести газ стало действительно доступно. Это очень важно, особенно для пожилых людей, а также для омичей, которые не в состоянии внести значительную сумму, не прибегая к займам и кредитам.

На собрании представители окружной администрации и газораспределительной организации напомнили жильцам частного сектора, что у них есть два варианта перехода c печного на газовое отопление.

Первый вариант — получить субсидию на специальный счёт в банке. Ее можно оформить уже на этапе подписания договора с ГРО на установку газоиспользующего оборудования и проведение работ на территории земельного участка. Отметим, что собственник может обратиться за предоставлением субсидии не позднее 1 октября текущего года, в котором заключён договор о подключении.

Второй вариант предусматривает компенсацию затрат тем, кто уже перевёл свое жилище на газ и хочет возместить потраченные средства. Компенсацию выплатят при соблюдении следующих условий: жильё — индивидуальной или блокированной застройки; перевод печного отопления на газовое (технологическое присоединение) выполнен в 2022-2023 годах, а собственник ранее не получал иных компенсаций за проведение данных работ.

Подчеркнем, что если все перечисленные условия соблюдены, то бесплатно перейти с печного на газовое отопление в рамках федеральной программы могут жители всех административных округов Омска.

– Мы так же, как и жители, максимально заинтересованы в том, чтобы перевод домостроений на газ для горожан был выполнен с наименьшими для них затратами, — рассказал заместитель главы администрации Кировского округа Николай Хроленко. — В рамках информационной кампании еженедельно выезжаем в те микрорайоны, где жители уже перевели свои дома на газовое отопление или только планируют это сделать.

По вопросам участия в проекте «Чистый воздух» омичей готовы проконсультировать специалисты местных администраций: КАО: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55-14-86; ЦАО: ул. Герцена, 25, каб. 208, тел. 25-03-43; САО: ул. Красный Путь, 107, каб. 417, тел. 23-65-86; ОАО: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16; ЛАО: просп. К. Маркса, 62, каб. 307, тел. 41-64-29.

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