55 остановок появятся в Омске к середине сентября

Фото: пресс-служба администрации города Омска

К середине сентября в Омске появятся 55 остановок. Об этом сообщает горадминистрация.

27 остановочных комплексов монтируют на средства городского бюджета. Восемь из них уже стоят на своих местах. Новые объекты должны установить на следующих остановках:

- улица 22 Декабря, остановка «Ключевая»,

- улица 6-я Ленинградская, остановка «Судоремонтный завод»,

- улица 6-я Ленинградская, остановка «Поселок Дальний»,

- поселок Губкина, остановка «Завод минвата»,

- проспект Менделеева вблизи дома № 36,

- проспект Губкина, остановка «ТЭЦ-3»,

- улица Заозерная, остановка «Первомайский рынок».

А до середины сентября смонтируют еще 28 объектов на 19 остановках. Их установка ведется на средства программы «Доступная среда».

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