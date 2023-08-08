Омскую область посетил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: Омскпортал.

Глава Министерства вместе с руководителем Омской области Виталием Хоценко посетил местные клиники и обсудил насущные вопросы сферы здоровья. Сначала делегация нанесла визит в сосудистый центр БСМП № 1,затем – уже в КМХЦ-10 – прошла встреча с участниками специальной военной операции, которые проходят стационарное лечение. Еще один пункт рабочей поездки — городская поликлиника № 3.

Сначала высокому гостю продемонстрировали, как в БСМП №1 успешно освоили и внедрили новый вид медицинской помощи – эндоваскулярную тромбоэкстракцию. Это один из методов лечения пациентов с некоторыми вариантами ишемического инсульта, когда тромб извлекают при помощи специальных инструментов. Хирурги работают под контролем рентгена. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями после таких операций встают с кровати уже на второй день. Увеличение числа таких операций позволит снизить процент инвалидизации от инсультов. Каждая минута имеет значение, уверяют врачи, ведь чем раньше удастся открыть сосуд, тем больше ткани мозга будет спасено.

Министр и глава региона осмотрели подразделения центра: реанимационные зал, кабинет компьютерной томографии, рентген-операционную. Михаил Мурашко интересовался укомплектованностью кадрами, квалификацией врачей, оснащением центра, какие виды высокотехнологичной помощи доступны пациентам. В ответ Хоценко отметил, что кадровый голод есть, и его команде предстоит большая работа в этом направлении.

Фото: Омскпортал.

В омском КМХЦ, где ежегодно выполняют порядка 9200 операций, а 2300 – высокотехнологичных, Мурашко рассказали о лечении и реабилитации военнослужащих после спецоперации. С помощью военной авиации в клинику доставлены 63 раненых бойца и мирных жителя Донбасса. В большинстве случаев потребовалось сложное многоэтапное хирургическое лечение и реабилитация. Руководство КМХЦ также сообщило о строительстве нового корпуса для таких целей. Проектно-сметная документация разработана. Идет формирование заявки для включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. В положительном случае здание построят и введут к 2026 году.

По итогам этой встречи Министр Мурашко выделил ключевые направления в дальнейшей работе.

- Мы видим сегодня увеличение продолжительности жизни в регионе после пандемии. И темпы нужно наращивать. Для решения этой задачи существует несколько моментов. Первое – это технологии здравоохранения, начиная с амбулаторного звена, и поддержка всех направлений, которые касаются раннего выявления заболеваний, сопровождения пациентов, имеющих хронические заболевания. Нужно наращивать профилактическое направление по вакцинации. Особое внимание – здоровье ребенка и матери. Я вижу, что здесь изменения идут самые ощутимые, - заявил Министр.

Михаил Мурашко привел пример педиатрического отделения городской поликлиники № 3, где две трети пациентов записываются на прием через портал государственных услуг.

- 450 объектов в рамках модернизации первичного звена здравоохранения отремонтированы, реконструированы или построены. Это беспрецедентные цифры, такого в регионе никогда раньше не было. В этом году почти 100 объектов будет введено в эксплуатацию, - подытожил Министр.

В конце встречи глава региона Виталий Хоценко акцентировал внимание на работе с кадрами. Руководитель области видит решение вопроса в увеличении наборов по подготовке специалистов среднего медицинского звена.

- Также нужно развивать программы по привлечению медиков в наши сельские территории. Есть планы по обеспечению жильем медиков в районах области, - сообщил Хоценко

Наконец, в завершении этого визита руководители наградили почетными грамотами омских врачей.

Медалью имени Николая Семашко награжден за многолетний безупречный труд, за заслуги в области здравоохранения врач-фтизиатр областного Клинического противотуберкулезного диспансера Аркадий Пулькис. Он является кандидатом медицинских наук, автором более 60 научных статей. Кроме амбулаторного консультативного приема пациентов, занимается оказание методической и практической помощи медицинским работникам.

Благодарностью Президента РФ отмечен труд медбрата КМХЦ Федора Русина. Также омским врачам, медицинским сестрам вручены почетные грамоты и благодарственные письма Министерства здравоохранения РФ и Министерства здравоохранения Омской области.