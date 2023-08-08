Виталий Хоценко ответил на актуальные вопросы омичей в социальных сетях

Фото: Омскпортал.

3 августа врио губернатора Омской области Виталий Хоценко провел в социальных сетях прямой эфир, где ответил на вопросы омичей. Такой способ контакта с жителями региона состоялся впервые в истории области. Виталий Хоценко стал первопроходцем, отказавшись от традиционных форм диалога с омичам посредством телеэфира на областном телевидении. Всего к главе региона поступили более 6,5 тысяч обращений от жителей региона.

Во время эфира Виталий Хоценко ответил на вопросы омичей, касающиеся состояния дорог, благоустройства общественных пространств, общественного транспорта, здравоохранения, экологической обстановки в областном центре, водоснабжения, реализации национальных проектов и других тем.

Фото: Омскпортал.

Так Омская область получит дополнительные 1,5 млрд из федерального бюджета на обустройство дорог.

– Жители Омской области отмечают, что в дорожной сфере у нас делается многое. Однако проблем, конечно, достаточно. Что касается города Тары, то там я был буквально недавно. Считаю, что областному правительству и местной администрации предстоит решить много проблем. Сейчас на севере Омской области идет ремонт 20 км трассы Тобольск — Тара — Омск. Работы закончат к 2025 году, — подчеркнул Хоценко.

По словам главы региона, в 2023 году объём регионального дорожного фонда вырос почти на 4 млрд и составил более 19 млрд рублей. Правда, увеличилась и стоимость дорог. Сейчас порядка 80% дорог в Омске и 55% в районах региона соответствует нормативу.

– Практически весь объём ремонта на 2024 год законтрактован в этом. Планируем добиваться увеличения федерального финансирования, – подчеркнул глава.

Достроят и Красногорский гидроузел, возводить который начали еще в далеком 2011 году. Срок сдачи первой очереди — 2025 год, второй — 2027 год. Ситуация с водоснабжением в городе изменится только в том случае, если строительство гидроузла будет завершено. Возобновить строительство удалось благодаря помощи вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

А до конца текущего 2023 года троллейбусный парк Омска могут обновить на 100%. Город получил инфраструктурный кредит на закупку нового подвижного состава, реконструкцию троллейбусного депо на Левобережье и строительство новых участков контактной сети. Итогом всех работ станет запуск трех троллейбусных маршрутов, которые свяжут новые районы Левого берега с городком Нефтяников и центром города.

Фото: Омскпортал.

— До конца года обновят более чем на 80% троллейбусный парк Омска. В рамках инфраструктурного кредита приобретено для Омска 49 современных троллейбусов «Адмирал». 10 троллейбусов выпустят в линию на неделе. Остальные 30 появятся до ноября, — сказал Хоценко.

ООО «Хатман Групп» продолжает работы в троллейбусном депо на улице Ватутина на Левобережье. Стоимость работ оценивается в сумму в размере порядка 300 миллионов рублей. До начала работ на территории ликвидированного депо находилась площадка ДЭУ Кировского округа. Закончить реконструкцию троллейбусного депо, которое будет обслуживать новые маршруты №№ 5, 7м и 10, планируют до конца 2023 года. Запуск маршрутов намечен на 2024 год.

Мнение

- Вместе с командой администрации города смотрели прямой эфир главы региона Виталия Хоценко. Судя по количеству обращений, новый формат понравился омичам. Благодаря ему, у каждого пользователя социальных сетей есть возможность получить прямой ответ на свои вопросы, из первых уст узнать о планах по развитию региона в целом и отдельно взятых территорий. Со своей стороны отработаем все темы, касающиеся города Омска, - прокомментировал прямой эфир мэр Омска Сергей Шелест.

- В своей работе Виталий Хоценко всегда придерживается прямого диалога с населением. Эфир в социальных сетях - это максимально достоверный вариант общения с жителями нашего региона. Один из эффективных инструментов для выявления острых проблем и их оперативного решения. Омичи смогли активно поделиться волнующими вопросами и идеями в открытом формате общения. Затронуты вопросы, которые важны для региона - экология, транспорт, реализация национальных проектов, выделение федеральных средств, - сообщил также председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов.