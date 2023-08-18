1,5 млн бюллетеней печатают для выборов в Омской области

Фото: Избирком Омской области

Для выборов в Омской области печатают 1,5 млн бюллетеней. Об этом сообщили в региональном Избиркоме.

Большая часть - 1 млн 468 тысяч – для выборов губернатора Омской области и 53 тысячи – для дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Омской области по округу № 16.

Изготовление непростое и требует особой защиты от подделки. Так, например, фоновая защитная сетка, нанесённая типографским способом или секретная надпись микрошрифтом.

- Изготовление бюллетеней – это сложная и ответственная работа. Печать тщательно контролируется, как специалистами избирательной комиссии, так и сотрудниками типографии», – отметил секретарь Избиркома Александр Христолюбов.

После печати бюллетени будут упакованы и в сопровождении специализированной организации направлены в территориальные комиссии, а потом и на избирательные участки.

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