Победители кадрового конкурса в Омской области получат по 1 миллиону рублей на обучение

Фото: Омскпортал.

В Омской области на прошедшей неделе запустили первый в Сибири крупный кадровый конкурс. Как сообщал глава Омского региона Виталий Хоценко, в регионе — ощутимый дефицит управленцев в разных сферах - в здравоохранении, образовании, промышленности, а в некоторых органах власти он достигает 20%, несмотря на то что кадровая работа ведется, и людей ищут на должности руководителей и специалистов. Кроме того, регион нуждается в качественных управленческих кадрах. Конкурс поможет сформировать долгосрочную кадровую стратегию для области, а результаты покажут кадровый потенциал и сферы деятельности, требующие оперативного усиления и реорганизации. В связи с этим приток специалистов решили увеличить в разы за счет конкурсного набора. Проект позволит и омичам получить новую площадку для взаимодействия с властью и высказать конкретные предложения по улучшению условий жизни в регионе.

— Наш конкурс будет первым в Сибири. Такие региональные кадровые конкурсы проводятся в России. Все они призваны выявлять таланты, ребят, которые небезразличны, тех, кто хочет работать на благо своей малой родины и России. Очень надеемся, что нам удастся найти людей. Потому что самый главный успех — это человек, которого ты найдешь, правильно определишь позицию, чтобы она совмещалась с его внутренним состоянием, желанием работать! – отметил Виталий Хоценко. - В основе конкурса - три принципа: открытость, объективность и прозрачность. Именно поэтому название конкурса омичи выберут сами.

Для голосования предложено пять вариантов: «Время твоих возможностей», «Кадры решают», «Кадры 55», «ОК (Омские кадры)» и «Омская область: ПРОдвижение». Голосование за название этого конкурса будет открытым для всех желающих.

Принять участие непосредственно в кадровом отборе смогут граждане России в возрасте от 25 до 55 лет с высшим образованием не ниже уровня специалитета, опыт управления не менее 2 лет либо опыт работы по профессии, требующей высшего образования, не менее 3 лет. Важное условие — отсутствие судимости.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из победителей и финалистов будет частично сформирован штат сотрудников государственных структур регионального значения. Часть вышедших в финал омичей попадут в кадровый резерв правительства Омской области.

Главное, для участия в конкурсе необходимо иметь связь с регионом: родиться, учиться, работать или проживать на территории региона в настоящее время или не менее 3 лет в прошлом. Победители конкурса будут включены в резерв управленческих кадров Омской области, получат грант на миллион рублей для обучения по управленческой тематике и право на участие в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя». Из финалистов конкурса будет сформирован экспертный клуб под руководством врио губернатора Омской области.

Прием заявок, по предварительной информации, закончится в сентябре текущего года, а итоги подведут к концу 2023-го. Все это время участники будут проходить различные мероприятия по повышению квалификации, а также участвовать в отборочных турах. Точные цифры не называют, только примерные – около 50 человек войдут в список победителей, еще столько же – в финалисты.