Омскую область посетил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Фото: Омскпортал.

Визит Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева в Омский регион начался с обсуждения ключевых вопросов. В текущем году на комплексное развитие сельских территорий регион выделил свыше полумиллиарда рублей. Еще 1,7 миллиарда на эти цели выделяет федерация. Почти полностью деньги доведены до получателей субсидий и господдержки. В зависимости от программы, средства выделяют на жилищное сельское строительство, новый транспорт и технику, трудоустройство, комплексное развитие сел.

Всего в Омской области обрабатывают почти 3 миллиона гектаров. И пока рано останавливаться. Сейчас в очереди за грантами – 17 проектов по госпрограмме «Земля».

По итогам прошлого и в 2023 году отрасль находится в уверенном плюсе. Растет производство скота, птицы и молока. Конкурентные качества агропродукции – на высоком уровне в стране.

- К 2025 году стоит задача вырастить и собрать 3 млн тонн зерна. Нужно больше минеральных удобрений и техники, - отметил Виталий Хоценко.

После совещания Министр и глава региона отправились на предприятие, о котором даже в Омске немногие знают – завод по выращиванию осетровых и лососевых видов рыб «Бородино». Руководство завода понимает, что направление – с высокими перспективами в современной России. Поэтому здесь разводят рыбу ценных пород и занимаются воспроизводством водных биоресурсов в Иртыше. Готовую продукцию можно найти в магазинах Омской и Новосибирской областей.

Сейчас на заводе – маточное поголовье обской и камской стерляди, сибирского осетра, карпа и муксуна. Официальное открытие первой очереди завода состоялось в мае 2014-го. Сейчас производственная мощность – до 40 тонн рыбы и полтонны икры в год. Также за годы работы в Иртыш выпустили больше 1 миллиона молоди сибирского осетра и стерляди, и 26 миллионов подрощенных особей муксуна.

Следующим в списке стало крестьянско-фермерское хозяйство «Кныш», продукцию которого с удовольствием покупают в Омской, Новосибирской, Свердловской и Тюменской областях.

Здесь представлены только современные технологии для выращивания и переработки картофеля и моркови. Общая посевная площадь составляет 432,2 га, из них 377,2 га – картофель и 55 га – морковь. Всего за прошлый год объем производства картофеля составил 20,2 тысяч тонн и моркови 5,7 тысяч тонн.

Фото: Омскпортал.

Хозяйством выращивается картофель сортов «Гала», «Ривьера» и «Коломба». Морковь выращивается сортов «Сильвано», «Боливар», «Каспий» и «Каскад».

В хозяйстве установлена линия по сортировке, мойке и упаковке картофеля. Не так давно по инвестпроекту было построено овощехранилище на 11 480 тонн. Емкость хранилищ за пару лет доведут 20 тысяч тонн. Госусубсидии – в помощь.

Работают здесь и над повышением плодородия почв.

Руководители доехали и до Племенного конного завода Омский, где Министру продемонстрировали лучшие породы лошадей - русскую рысистую породу, орловскую рысистую и русскую тяжеловозную породу. Сейчас завод, которому 80 лет, – единственный в Сибирском Федеральном округе со статусом племенного по разведению лошадей русской и орловской рысистых пород и репродуктор по русской тяжеловозной породе. Общее поголовье – 397.

Фото: Омскпортал.

- Ознакомили Дмитрия Николаевича с реализацией проекта по строительству молочно-товарной фермы на 1800 голов крупного рогатого скота, которую заложили в апреле. Определились, что новый комплекс подаст заявку на федеральную поддержку на 2024 год по компенсации затрат на капитальное строительство, - подвел один из итогов этой встречи Виталий Хоценко.