Мэрия Омска ищет концессионера для дворца имени Козицкого

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для дворца имени Козицкого ищет концессионера мэрия Омска. Электронный аукцион запланирован на конец сентября.

Трехэтажное здание площадью 5 тысяч «квадратов», расположенное на улице Рабиновича, 93, имеет 94% износ. Новый владелец должен подготовить документы о восстановлении объекта. Срок использования дворца под нужды арендатора составит 18 лет.

Заявки на конкурс принимают с 18 августа по 28 сентября. Стоимость платы в рамках соглашения составит 446 тысяч рублей в год.

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