Три земельных участка с суглинком выставлены на торги в Омском районе

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

10 октября состоится электронный аукцион по аренде трех участков под разработку полезных ископаемых. Два расположены в границах Омского района, один - на территории микрорайона Новоалександровка в Советском округе.

Первое месторождение Ульяновское-2 находится чуть севернее села Ульяновка Омского района. 47 «квадратов» можно арендовать на 3 года за 3,85 млн рублей. Там запасы суглинков составляют 188,1 тысячи кубометров.

На Журавлином участке недр возле села Новотроицкое Омского района сдается 100 «квадратов». Срок аренды - 18 лет, а стоимость - 321 тысяча рублей.

В Новоалександровском месторождении на площади 145 «квадратов» можно добыть 188 тысяч кубометров суглинка. Цена - от 553 тысяч рублей, а срок аренды - 15 лет.

По требованию регионального минприроды, на арендатора ложится обязанность организовать охрану месторождения от различных природных и производственных факторов, снижающих качество участка недр, включая затопление, обводнение или загрязнение. Также владельцу предстоит уплатить налог на добычу полезных ископаемых и иные подобные платежи в назначаемом объеме.

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